Х-3=-8 решите уравнение
Алгебра
Х-3=-8 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-3=-8 х=-8+3 х=-5 проверка -5-3=-8
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