В 4 стакана помещается столько же молока, сколько и в банку. в станан и банку помещается 1кг200г молока. сколько граммов молока помещается в стакан?

Математика

В 4 стакана помещается столько же молока, сколько и в банку. в станан и банку помещается 1кг200г молока. сколько граммов молока помещается в стакан?

Автор: Гость