В 4 стакана помещается столько же молока, сколько и в банку. в станан и банку помещается 1кг200г молока. сколько граммов молока помещается в стакан?
Математика
В 4 стакана помещается столько же молока, сколько и в банку. в станан и банку помещается 1кг200г молока. сколько граммов молока помещается в стакан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 граммов молока помещается в один стакан
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