Главные герои и главная мысль медной горы хозяйка?

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На уроках литературы мы проходим много интересных произведений, но больше всего мне понравился сказ Бажова П. П. «Медной горы хозяйка» . Павел Петрович Бажов родился в 15 января 1879 года на Урале в селе Полевском Екатеринбургской губернии Псковского уезда Российской Империи в семье рабочего Сысертского завода. С детства он слышал множество народных сказок, которые так любит рассказывать простой народ. Наверно, именно это и помогло ему стать во взрослой жизни писателем-фольклористом, который впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. На все похвалы в свой адрес Павел Петрович говорил так: «Говоря хорошие слова в адрес отдельного лица, не нужно забывать, что за ним стоит то огромное, что называется рабочим фольклором. Не нужно забывать, что я только исполнитель, а основной творец - рабочий» . «Медной горы хозяйка» не похожа на обычные русские сказки, потому что это – сказ. В отличии от сказки, сказ повествуется от третьего лица – рассказчика, в нем очень много живой устной речи, все происходящее основано на реальных события, дополненных фантазией и чудесами. Даже начинается сказ не обычными для сказки словами: «Жили-были… » или «В некотором царстве, в некотором государстве…» , а «Пошли раз двое наших заводских…» . Когда начинаешь читать сказ, кажется, что это обычная история про тяжелый труд рабочих на уральских рудниках, ведь все события происходят в царской России до отмены крепостного права, когда людям, для того, что бы получить свободу, необходимо было купить у барина вольную. Главный герой – Степан, был крепостным на Красногорском руднике в Гумешках. Жизнь его изменилась после того, как он встретил Хозяйку Медной горы - малахитницу. Она была хранительницей драгоценных камней, которые добывали рабочие рудника в шахтах, поэтому и называли ее – Хозяйка Медной горы. При встрече Хозяйка устроила Степану испытание, попросив сказать крепостного работника приказчику такие слова: «Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть» . Степан не испугался и передал слова Хозяйки приказчику, за что тот посадил его в самую сырую и бедную шахту, а Хозяйка-малахитница спасла и пообещала выйти за Степана замуж. Хозяйка не обиделась, когда Степан, несмотря на ее богатство, отказался жениться на ней, потому что у него была невеста Настенька, а подарила ему драгоценную малахитовую шкатулку и помогла найти такие огромные малахитовые глыбы, что Степан и Настенька получили вольную. Я думаю, что она поступила так, потому что Степан оказался человеком честным, порядочным, смелым и нежадным. Но у этой истории не совсем счастливый конец. Степан стал болеть, потому что работа на рудниках отнимает здоровье. И однажды осенью он ушел на охоту и не вернулся. Нашли его мертвым у камня на Красногорском руднике, над ним плакала ящерка, в которую могла превращаться Хозяйка, а в руке у Степана были зажаты изумруды, которые она ему в молодости подарила на память. Мне кажется, что Степан всю жизнь не мог забыть встречу с малахитницей. Мне очень понравилась эта история про смелого, честного Степана, который всегда держал свое слово и ничего не боялся, про то, что жадность всегда наказывается, а щедрость награждается. Еще мне понравилась в сказе необычная речь героев, народные слова и выражения. Я бы посоветовал всем ребятам прочитать произведение Бажова П. П. «Медной горы хозяйка» , потому что оно учит людей быть порядочными.