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Синоним к слову обособленный или обособленная
Русский язык
Синоним к слову обособленный или обособленная
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Замкнутый, изолированный, одиночный
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