Главные герои и главная мысль в рассказе С. Маршака рассказ о неизвестном герое???
Литература
Главные герои и главная мысль в рассказе С. Маршака рассказ о неизвестном герое???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герои:парень какой -то лет 20 Главная мысль: если, ты сделал подвиг не нужно этого стыдиться, нельзя проходить мимо человека попавшего в беду , надо обязательно помочь
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