голодный волк погнался за зайцем, который был от него на расстоянии 30м. Скачок волка равен 2м, а скачок зайца - 1м. Волк делает 2 скачка за то время, за которое заяц делает 3 скачка. На каком расстоянии волк догонит зайца?
Математика
голодный волк погнался за зайцем, который был от него на расстоянии 30м. Скачок волка равен 2м, а скачок зайца - 1м. Волк делает 2 скачка за то время, за которое заяц делает 3 скачка. На каком расстоянии волк догонит зайца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*2=4м длина двух скачков волка 2) 3*1=3м длина трех скачков зайца. 3) 4-3=1м разница 4) 30/1=30 через 30 ( не понятно чего, т.к. не сказано в условии, пусть будет сек) волк догонит зайца. 5) 30*3=90м пробежит зайка 6) 90+30=120м через такое расстояние волк догонит зайца. Ответ: 120м
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