голодный волк погнался за зайцем, который был от него на расстоянии 30м. Скачок волка равен 2м, а скачок зайца - 1м. Волк делает 2 скачка за то время, за которое заяц делает 3 скачка. На каком расстоянии волк догонит зайца?

Математика

голодный волк погнался за зайцем, который был от него на расстоянии 30м. Скачок волка равен 2м, а скачок зайца - 1м. Волк делает 2 скачка за то время, за которое заяц делает 3 скачка. На каком расстоянии волк догонит зайца?

Автор: Гость