Горе от ума. Сочинение. Не большое. Каким я вижу Чацкого?
Литература
Горе от ума. Сочинение. Не большое. Каким я вижу Чацкого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибоедов вошел в русскую литературу как автор известной комедии “Горе от ума”. В ней затрагиваются очень важные вопросы: о воспитании, образовании, о преклонении перед всем иностранным, о крепостном праве. автор высмеивает и осуждает ряд образов: Фамусова, Скалозуба, Молчалина, Репетилова. Но всем этим героям противостоит главный герой комедии — Александр Андреевич Чацкий. Он получил хорошее образование, обладал блестящим умом. Это честный, открытый человек. Он хорошо понимает людей — Чацкий приехал в Москву только ради Софии, своей возлюбленной. Но, вернувшись в некогда родной и любимый дом, он замечает сильные перемены: София холодна, раздражительна, она больше не любит Чацкого. Все его попытки вернуть прежнюю Софию напрасны. На все воспоминания Чацкого она отвечает: “Ребячество! ”. Затем наш герой сталкивается с фамусовским обществом. Он один выступает против этого общества, начиная борьбу за новую жизнь и за свою любовь. Чацкий спорит с Фамусовым по поводу образа жизни. На все советы брать пример с отцов Чацкий отвечает: Служить бы рад, прислуживаться тошно Фамусов не понимает главного героя, который требует “службы делу, а не лицам”. На балу Чацкий обращает против себя всех собравшихся, потому что существование его с фамусовским обществом невозможно. И общество это почувствовало, осмеяв его и объявив сумасшедшим. Во всех словах Чацкого есть правда. Правда его отношения к фамусовскому обществу. Он не боится говорить всё всем в глаза и справедливо обвинять представителей фамусовской Москвы во лжи и лицемерии. Остроумный Чацкий высмеивает пороки своего общества, в котором не понимают его страдания. Нашему герою хочется вылить все, что накопилось у него на душе. Ему хочется поведать свои страдания из-за того, что светское общество преклоняется перед всем иностранным. Он хочет рассказать о том, что должен честно служить отечеству. В Чацком меня привлекает верность в дружбе, горячая искренность в любви. Он глубоко понял смысл жизни. Чацкий не терпит несправедливость, унижение. Как жаль, что такие люди встречаются редко!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
СРОЧНО!!! Сколько спирта надо сжечь, чтобы нагреть воду массой 2 кг на 70 градусов Це??ьсия? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг *⁰С), удельная ...
Другие предметы
Найдите мне однородные члены предложения в тексте Русь С.Романовский,Святая Русь Святитель Филарет Московский
Математика
Прочитанных страниц книги в 4 раза больше, чем непрочитанных. Сколько страниц может быть в книге: 142 страниц, 144страниц или 145 страниц. Сколько ...
Другие предметы