Определите значения переменой m после исполнения данного алгоритма :
Информатика
Определите значения переменой m после исполнения данного алгоритма :
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. m:=-4 2. k:=-2 3. m:=13
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