Перечислите причины конфликтов между колониями и английской властью
История
Перечислите причины конфликтов между колониями и английской властью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У англиской властьи было больш оружия больше военых средств
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