Пойыздын 9 платформасына тракторлар тиелген . Арбир платформадагы тракторлар сан?? бирдей . Пойыздын барлык платформасында 143 трактор болуы мумкин бе, 146 трактор болуы мумкин бе, алде 144 трактор болуы мумкин бе? Бир платформ...
Математика
Пойыздын 9 платформасына тракторлар тиелген . Арбир платформадагы тракторлар сан?? бирдей . Пойыздын барлык платформасында 143 трактор болуы мумкин бе, 146 трактор болуы мумкин бе, алде 144 трактор болуы мумкин бе? Бир платформага неше трактор тиелген. Пожалуйста помогите решить данную задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шешуі:144:9=16 Жауабы:16 трактор тиілген Я выходила к доске с этой задачей было правильно)
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