17+(-50) сколько ровно пж
Математика
17+(-50) сколько ровно пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От большего числа вычитаем меньшее , и ставим знак большего числа. 17 + (-50) = - |50 - 17| = -33
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