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Горизонт спільно кореневі
Українська мова
Горизонт спільно кореневі
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горизонтально, горизонтом
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