Горизонт спільно кореневі

Українська мова
Горизонт спільно кореневі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горизонтально, горизонтом
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