Помогите очень нужен диктант 7 класса за 1 четверть

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Осенний лес.Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна клёнов и осин, раскрашенных осенью. Шелестит под ногами листва, опавшая с деревьев. Кое-где виднеется шляпка позднего подосиновика4. Тонко просвистит рябчик, прокричат в небе журавли, пролетающие косяком.Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу, наполненном тишиной. Идёшь по такому лесу, расцвеченному красками, и поэтическим чувством наполняется душа. Бабьим летом называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен и чист воздух, прозрачна вода в лесных ручьях. Ещё цветут осенние поздние цветы4. Готовятся к отлёту певчие птицы. Иногда затрещит в лесу дрозд, застучит дятел, сидящий на сухом дереве. Ещё зелёный стоит на краю леса старый развесистый дуб, роняющий на землю спелые жёлуди. (120 слов)