Горная система, расположенная вдоль западной границы Азии, называется ... А) Алтай; Б) Гималаи; В) Урал; Г) Тян-Шань; Д) Памир.
Окружающий мир
Горная система, расположенная вдоль западной границы Азии, называется ... А) Алтай; Б) Гималаи; В) Урал; Г) Тян-Шань; Д) Памир.
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Ответ : В ) Урал тк оно разделяет Европу и Азию
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