Гоша считает два различных способа освещения комнаты "похожими",если в них исполь??уется хотя бы две общих горящих лампочки.У Сережи 31 лампочка.Верно ли,что он сможет осветить комнату 500 способами так,что они все будут,по мне...

Математика
Гоша считает два различных способа освещения комнаты "похожими",если в них исполь??уется хотя бы две общих горящих лампочки.У Сережи 31 лампочка.Верно ли,что он сможет осветить комнату 500 способами так,что они все будут,по мнению Гоши,"непохожими"?Почему?
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Автор: Гость
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Гость:
Нет.....не сможет.....
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