Дай характеристику каждому герою рассказа,История Пана Коцкого,одним словом
Окружающий мир
Дай характеристику каждому герою рассказа,История Пана Коцкого,одним словом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ХАЛЕРИСТИКА МОЖЕТ БЫТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ И ДАТЬ ЭТО ПРОМТО
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