Раскройте скобки упр 443
Математика
Раскройте скобки упр 443
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1)5x+55 2)24n-2m 3)4c+d+8y 4)6p+18k-27t
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