Помогите создать рассказ про примету любую 5-6 предложений

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Помогите создать рассказ про примету любую 5-6 предложений
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Гость:
 бабочкака в чуме бида в думе
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