Графический рисунок:ослик любуется цветами,Преобразуй графические данные в коро??кий устный текст.Закодируй устный текст русскими буквами

Информатика
Графический рисунок:ослик любуется цветами,Преобразуй графические данные в коро??кий устный текст.Закодируй устный текст русскими буквами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нарисуй какашку у меня петерка стоит за рисунок
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