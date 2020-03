Помогите пожалуйста.!!! 1)Перевод. 3. Мне нужно 2 часа, чтобы добраться до дома, а ем?? нужно только 5 минут. _______________________________________________________________________ 4. Вечером я обычно подписываю много доку...

Английский язык

Помогите пожалуйста.!!! 1)Перевод. 3. Мне нужно 2 часа, чтобы добраться до дома, а ем?? нужно только 5 минут. _______________________________________________________________________ 4. Вечером я обычно подписываю много документов. ________________________________________________________________________ 6. Это трудный перевод, не так ли? ______________________________________________________________________ 7. Вам лучше прочитать проектные документы дважды, чтобы понять их смысл. _______________________________________________________________________ 8. У меня нет практики, поэтому мое произношение – плохое. ______________________________________________________________________ 9. Я не надевал этот пиджак с тех пор, как купил его. ______________________________________________________________________ 10. Он сказал мне, что будет жить на этой улице. _______________________________________________________________________ 11. Сегодня он пришел домой в пять часов вечера. Вчера он пришел домой в 7 часов. _______________________________________________________________________ 2) Вставьте предлоги, где необходимо. A lot --- students go --- college every year. They play --- football there --- weekdays. --- home they do their homework. --- 10 o’clock --- the evening many students go --- a walk. Those students who live far — the college stay --- the hostel.

