Почему короля и его министров наряжают именно орангутангами по рассказу Эдгара а??лана По лягушонок
Литература
Почему короля и его министров наряжают именно орангутангами по рассказу Эдгара а??лана По лягушонок
Ответ(ы):
Гость:
Потому что король любил поиздеваться над людьми, и напоил лягушонка вином, котрое доводило его до безумия и поотому что король перед лягушонком выплеснул вино на лицо его друга и тем самым оскорбил ее.
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