Назовите типы речи ( с описанием) заранее спасибо;)
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Назовите типы речи ( с описанием) заранее спасибо;)
Ответ(ы):
Гость:
Описание, повествование, рассуждение
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