Укажите падеж имен прил. мужского рода.Для дорого гостя и ворота всегда открыты.Ленивого человека не дождешься,а сонливого не добудишься.

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Укажите падеж имен прил. мужского рода.Для дорого гостя и ворота всегда открыты.Ленивого человека не дождешься,а сонливого не добудишься.

Автор: Гость