Гражданин 1 января открыл счет в банке вложив 100000 рублей. Каждый месяц размер вкла??а увеличивается на 3% от имеющейся суммы. Составьте программу для определения суммы через 1,2...,12 месяцев. Результат выведите в два столбц...

Информатика

Гражданин 1 января открыл счет в банке вложив 100000 рублей. Каждый месяц размер вкла??а увеличивается на 3% от имеющейся суммы. Составьте программу для определения суммы через 1,2...,12 месяцев. Результат выведите в два столбца: в первый-номер месяца, во второй-соответствующую сумму вклада

Автор: Гость