Гражданин 1 января открыл счет в банке вложив 100000 рублей. Каждый месяц размер вкла??а увеличивается на 3% от имеющейся суммы. Составьте программу для определения суммы через 1,2...,12 месяцев. Результат выведите в два столбц...
Информатика
Гражданин 1 января открыл счет в банке вложив 100000 рублей. Каждый месяц размер вкла??а увеличивается на 3% от имеющейся суммы. Составьте программу для определения суммы через 1,2...,12 месяцев. Результат выведите в два столбца: в первый-номер месяца, во второй-соответствующую сумму вклада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 1)100000+3%=103000 2)103000+3%=106090 3)106090+3%=109272.7 4)109272.7+3%=112550.88 5)112550.88+3%=15927.41 6)115927.41+3%=119405.23 7)122987.39+3%=126677.01 8)126677.01+3%=130477.32 9)130477.32+3%=134391.64 10) 134391.64+3%=138423.39 11) 138423.39+3%=142576.09 12) 142579.09+3%=146856.46
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