Громадяни давньго риму дарували це гостчм як символ дружби.В Індії людину яка зра??ила друга,називали зрадником цього. В Ефіопії друзі при зустрічі давали один одному полизати шматочик цього.У багатьох країнах Сходу був звичай ...

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Громадяни давньго риму дарували це гостчм як символ дружби.В Індії людину яка зра??ила друга,називали зрадником цього. В Ефіопії друзі при зустрічі давали один одному полизати шматочик цього.У багатьох країнах Сходу був звичай скріплювати цим угоди.Турецькою мовою це називається туз.В Україні це віддавна цінувалося на вагу золота,було дорогим подарунком,уважалося символом гостинності ,предметом лікувальної магії, народної медицини.Йдеться про:а)цукор;б)сир;в)масло;г)сіль;д)хліб.

Автор: Гость