Group and read the words. granny family baby apple dad Kate name snake cat late hat Dave

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Group and read the words. granny family baby apple dad Kate name snake cat late hat Dave
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Гость:
Сгруппируй и прочитай слова. Бабушка, семья, дитё, яблоко, папа, Катя, имя, змея, кот, поздно, горячо, Дейв.
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