Group and read the words. granny family baby apple dad Kate name snake cat late hat Dave
Английский язык
Group and read the words. granny family baby apple dad Kate name snake cat late hat Dave
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Гость:
Сгруппируй и прочитай слова. Бабушка, семья, дитё, яблоко, папа, Катя, имя, змея, кот, поздно, горячо, Дейв.
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