Грузовик в первый день проехал 600 км, а во второй день 200 км. Весь путь занял 8 часов. Сколько часов в день проезжал грузовик, если он ехал все время с одинаковой скоростью.
Математика
Грузовик в первый день проехал 600 км, а во второй день 200 км. Весь путь занял 8 часов. Сколько часов в день проезжал грузовик, если он ехал все время с одинаковой скоростью.
Ответ(ы):
Гость:
Всего он проехал 600 км + 200 км=800км Скорость, если она постоянна: 800км/8ч=100км/ч В 1 день грузовик проехал: 600 км/100км/ч=6ч В 2 день грузовик проехал: 200 км/100км/ч=2ч
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