Составьте словарь от а до я цветов

Гость: Гость:

А - Аспарагус Б - Белина В- Водокрас Г - Гвоздика Д - Дурман Е - Ежеголовник Ж - Жасмин З - Зефирантес И - Ирис К - Камыш Л - Лилия М - Мак Н- Нарцисс О- Орхидея П- Петуния Р- Роза С - Сакура Т - Тюльпан У- Утсония Ф - Фиалка Х - Хлорофитум Ц- Цереус Ч- Чемерица Ш- Шалфей Щ- Щавель Э- Эдельвейс Ю- Юнона Я- Ясменник