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Уравнение д-(1300-678)=400
Математика
Уравнение д-(1300-678)=400
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Д- 622=400 д=622+400 д=1022..........
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