За круглым столом 30 участников дискуссии сели так, что правым соседом каждой женщ??ны был мужчина, а у половины мужчин справа сидела женщина. Сколько женщин сидело за круглым столом?

Математика

За круглым столом 30 участников дискуссии сели так, что правым соседом каждой женщ??ны был мужчина, а у половины мужчин справа сидела женщина. Сколько женщин сидело за круглым столом?

Автор: Гость