За круглым столом 30 участников дискуссии сели так, что правым соседом каждой женщ??ны был мужчина, а у половины мужчин справа сидела женщина. Сколько женщин сидело за круглым столом?

Математика
За круглым столом 30 участников дискуссии сели так, что правым соседом каждой женщ??ны был мужчина, а у половины мужчин справа сидела женщина. Сколько женщин сидело за круглым столом?
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Гость:
15 вроде так должно быть
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