Чем греческие боги отличаются от восточных?К примеру индийских,египетских и так далее

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Во главе стояли разные боги, у греков бог "грома и молнии", у египтян бог "солнца". Во всей греческой мифологии есть реальные связи людей с богами (отсюда целая куча полубогов) . В Египте наоборот боги не контактировали с людьми. В основу Египетской мифологии положены древние астрономические наблюдения (короче смена времен года и прочее) . В греческой соответственно нет. Египетские боги были наполовину животными. А греческие боги умели превращаться в животных. (есть эпизод когда Зевс похищает Европу то он превращается в орла) . В египетской мифологии идет постоянная борьба между Апофисом - богом ночи и Ра - солнцем. В греческой же мифологии битва между более "современными" богами (Зевс со своей свитой на Олимпе) и титанами (предками Зевса) уже давно состоялась, и титаны уже вечность сидят в тартаре