Из двух городов расстояние между которыми 600км вышли одновременно на встречу друг другу два поезда.Скорость одного поезда 65км/ч.Определи скорость второго поезда,если поезда встретились через 5 часов

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 600км вышли одновременно на встречу друг другу два поезда.Скорость одного поезда 65км/ч.Определи скорость второго поезда,если поезда встретились через 5 часов

Автор: Гость