Из двух городов расстояние между которыми 600км вышли одновременно на встречу друг другу два поезда.Скорость одного поезда 65км/ч.Определи скорость второго поезда,если поезда встретились через 5 часов
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 600км вышли одновременно на встречу друг другу два поезда.Скорость одного поезда 65км/ч.Определи скорость второго поезда,если поезда встретились через 5 часов
Ответ(ы):
Гость:
Расстояние, которое 1 поезд проехал за 5ч : 65*5=325км Расстояние, которое 2 поезд проехал за 5ч : 600км - 325 км =275км Скорость второго поезда: 275км/5ч=55км/ч
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