Help me!! сочинение на казахском языке про мой дом срочно
Қазақ тiлi
Help me!! сочинение на казахском языке про мой дом срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менин уйииде менин уйим улкен ари 3 болмели менин болмем бар ата анамнын апапнын инимнин болмелелери уйимде 5 адам жане мысыгым бар ас уй жатын болмелер бар менин болмем улкен ари адеми.
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