Help!!! Очень нужно!!! Решите задание: 1. Составьте формулу соединения,назовите класс, определите степень окисления элементов в соединении: 1)нитрат магния 2)сульфат калия 3)карбонат кальция 4)силикат аллюминия 5)нитрат а...
Химия
Help!!! Очень нужно!!! Решите задание: 1. Составьте формулу соединения,назовите класс, определите степень окисления элементов в соединении: 1)нитрат магния 2)сульфат калия 3)карбонат кальция 4)силикат аллюминия 5)нитрат алюминия 6)хлорид магния 7)гидроксид железа(|||) 8)сульфид натрия
Ответ(ы):
Гость:
1)нитрат магния Mg(+2)(N(+5)O(-2)3)2 2)сульфат калия - K(+)2S(+6)O(-2)4 3)карбонат кальция - Ca(+2)C(+4)O(-2)3 4)силикат алюминия - Al(+3)2(Si(+4)O(-2)3)3 5)нитрат алюминия- Al(+3)(N(+5)O(-2)3)3 6)хлорид магния - Mg(+2)Cl(-)2 7)гидроксид железа(|||) - Fe(+3)(O(-2)H(+))3 8)сульфид натрия - Na(+)2S(-2) ЭТО ВСЕ СОЛИ, КРОМе №7 - основание
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