Help!!! Очень нужно!!! Решите задание: 1. Составьте формулу соединения,назовите класс, определите степень окисления элементов в соединении: 1)нитрат магния 2)сульфат калия 3)карбонат кальция 4)силикат аллюминия 5)нитрат а...

Химия

Help!!! Очень нужно!!! Решите задание: 1. Составьте формулу соединения,назовите класс, определите степень окисления элементов в соединении: 1)нитрат магния 2)сульфат калия 3)карбонат кальция 4)силикат аллюминия 5)нитрат алюминия 6)хлорид магния 7)гидроксид железа(|||) 8)сульфид натрия

Автор: Гость