Hollywood undead gravity какой жанр этой песни? (с точностью)

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Hollywood undead gravity какой жанр этой песни? (с точностью)
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Гость:
Металл,Рок ,что типо того
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