How mane season are there in a year

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How mane season are there in a year
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Автор: Гость
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Гость:
In one year, the 4 seasons: winter, spring, summer and autumn.
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