Помогите ,пожалуйста,задача 12 все во вложенном файле) и объясните как строили пожалуйстааа

Физика
Помогите ,пожалуйста,задача 12 все во вложенном файле) и объясните как строили пожалуйстааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применяем вспомогательные лучи, проходящие через оптический центр линзы, параллельные падающим на линзу. Здесь полный рисунок.
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