Сумма разности вычитаемого и уменьшаемого равна 1284. Тогда уменьшаемое равно Помо??ите чему равно
Математика
Сумма разности вычитаемого и уменьшаемого равна 1284. Тогда уменьшаемое равно Помо??ите чему равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=умен., b=вычит., c=разность. Исходя из этого a+b+c=1284 b ф-и=с, тогда подставляем 2е ур-ие в 1е и получаем: a+b+a-b=1284, 2a=1284, a =642.
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