Вычислите значение выражение 2*н+1254 н=21,н=233
Математика
Вычислите значение выражение 2*н+1254 н=21,н=233
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*21=42 1254+42=1296; 2*233=466 1254+466=1720
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