Почему андрей петрович гринев не особо следил за успехами петра в учении

Литература
Почему андрей петрович гринев не особо следил за успехами петра в учении
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Автор: Гость
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Гость:
Ему не было важно воспитать его умным, для отца Петра самым главным было " сделать из него человека " 
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