Почему андрей петрович гринев не особо следил за успехами петра в учении
Литература
Почему андрей петрович гринев не особо следил за успехами петра в учении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему не было важно воспитать его умным, для отца Петра самым главным было " сделать из него человека "
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