Помоги рыцарю Людику принять решение.Он является вассалом сеньора Отто фон Венце??я.Через два года он стал также вассалом Генриха фон Роффа.А теперь оба сеньора зовут его в военный поход.С кем он должен пойти?Почему?

История

Помоги рыцарю Людику принять решение.Он является вассалом сеньора Отто фон Венце??я.Через два года он стал также вассалом Генриха фон Роффа.А теперь оба сеньора зовут его в военный поход.С кем он должен пойти?Почему?

Автор: Гость