Творческий проект о любом поэте

Окружающий мир
Творческий проект о любом поэте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин родился , умер , и онем расказ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что такое вече 6 класс
Ответить
Русский язык
Тест русский язык 5 класс "Я Энциклопедия"( там фотка)
Ответить
Биология
Выберите 3 верных ответа Грибы , как и растения 1)содержат в клетках хлоропласты 2)растут в течении всей жизни 3)образуют на свету органиче...
Ответить
Русский язык
Опишите окрестности Ставрополя. Изменились ли они за последнии годы ? Соберите фа??ты. Может быть , речки , озера стали чище , прозрачнее ? Или нао...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему :"Любите ли вы отдыхать в горах." Чем вы обычно там занимаетесь?
Ответить