Творческий проект о любом поэте
Окружающий мир
Творческий проект о любом поэте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин родился , умер , и онем расказ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Биология
Выберите 3 верных ответа Грибы , как и растения 1)содержат в клетках хлоропласты 2)растут в течении всей жизни 3)образуют на свету органиче...
Русский язык
Опишите окрестности Ставрополя. Изменились ли они за последнии годы ? Соберите фа??ты. Может быть , речки , озера стали чище , прозрачнее ? Или нао...