Можете мне сказать ответы на все 14 вопросов )) Иначе я не могу найти (и если вам это как то понадобиться я скинула еще и кроссворд где и спрятаны эти слова)

История

Можете мне сказать ответы на все 14 вопросов )) Иначе я не могу найти (и если вам это как то понадобиться я скинула еще и кроссворд где и спрятаны эти слова)

Автор: Гость