Можете мне сказать ответы на все 14 вопросов )) Иначе я не могу найти (и если вам это как то понадобиться я скинула еще и кроссворд где и спрятаны эти слова)
История
Можете мне сказать ответы на все 14 вопросов )) Иначе я не могу найти (и если вам это как то понадобиться я скинула еще и кроссворд где и спрятаны эти слова)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не искала в кроссворде ответы, поэтому где-то написала через дефис, тебе уже только найти надо будет и правильно вставить. 1. Половцы 2. Велес 3. Переложное/подсечно-огневое 4. Дмитрий Донской 5. Курултай 6. Владимир Мономах 7. Софья Палеолог 8. Холопы/смерда 9. Ледовое побоище 10. Хан Чингисхан 11. Нестор 12. Козельск 13. Игорь 14. Задонщина
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