17)Точка S' есть изображение точечного источника света S в сферическом зеркале, оптическая ось которого ОО(рис. 2.34). Найдите построением положение центра зеркала и его фокуса.

Физика

17)Точка S' есть изображение точечного источника света S в сферическом зеркале, оптическая ось которого ОО(рис. 2.34). Найдите построением положение центра зеркала и его фокуса.

Автор: Гость