17)Точка S' есть изображение точечного источника света S в сферическом зеркале, оптическая ось которого ОО(рис. 2.34). Найдите построением положение центра зеркала и его фокуса.

Физика
17)Точка S' есть изображение точечного источника света S в сферическом зеркале, оптическая ось которого ОО(рис. 2.34). Найдите построением положение центра зеркала и его фокуса.
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