Почему так говорят? Дело учит, дело мучит, дело кормит.lt;br /gt;lt;br /gt; Вопрос из учебники 1 класс - стр. 28lt;br /gt; Какой епизод изображен на рисунке?

Русский язык
Почему так говорят? Дело учит, дело мучит, дело кормит.lt;br /gt;lt;br /gt; Вопрос из учебники 1 класс - стр. 28lt;br /gt; Какой епизод изображен на рисунке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело учит потому что как надо трудиться дело мучит потомушто сложно дело кормит потому что мы получаем чего заслуживаем.
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