Основные привычки и занятия Митрофана из комедии Недоросль
Литература
Основные привычки и занятия Митрофана из комедии Недоросль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он любит командовать, он любит кушать, угрожает всем, он считает себя главным в семье, ни во что не ставит мать и отца.
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