Поплавок, всплывая, в воде, приобрел некоторую скорость, а значит, и кинетическую энергию. Согласно закону сохранения энергии, должны существовать тела, которые отдали такое же количество энергии. Что это за тела?
Физика
Поплавок, всплывая, в воде, приобрел некоторую скорость, а значит, и кинетическую энергию. Согласно закону сохранения энергии, должны существовать тела, которые отдали такое же количество энергии. Что это за тела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулы воды отдают свою кинетическую энергию поплавку.
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