Составьте три задачи про массу:
Математика
Составьте три задачи про массу:
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Гость:
Мама купила 5 кг яблок, из них 2 килограмма красные, а желтых в 2 раза меньше, остальные яблоки - зеленые. Вопрос: Найти массу всех яблок В магазин привезли 750 килограмм овощей, из них моркови было 300кг , картофеля в 3 раза меньше, а остальное свёкла. Вопрос: Найти массу картофеля и свёклы. Петя купил 2 кг конфет за 200 рублей, Ваня купил 3 кг конфет. Вопрос: Сколько рублей потратил Ваня?
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