И ты наверное играла с родителями расскажи о каком нибудь случае который произошёл с тобой во время игры 4-7 предложений
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И ты наверное играла с родителями расскажи о каком нибудь случае который произошёл с тобой во время игры 4-7 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я игра с родителями в игру дарц . Я ушла в комнату посмотреть сколько время. иду я значит обратно и вдруг мимо меня пролетает дротик. я очень испугалась ведь я была 1ногой в магиле.
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