ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ В СТОЛБИК!!!! 6,944:3,2= 0,0456:3,8= 0,182:1,3= 131,67:5,7= 189,54:0,78= 636:0,12=
Математика
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ В СТОЛБИК!!!! 6,944:3,2= 0,0456:3,8= 0,182:1,3= 131,67:5,7= 189,54:0,78= 636:0,12=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так надо в столбик делать!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как изменится произведение двух десятичных дробей,если в одном множителе перенесли запятую вправо через 2 цифры,а в другом влево через 4 цифры? П...
Химия
При взаимодействии 120 г 25-% раствора сульфата меди CuSO4 с раствором едкого натра NaOH выпал синий осадок, который при нагревании превратился в в...
История
Математика
В трёх цехах 270 станков в первом в 3 раза больше чем в третьем , во втором на 20 станков больше чем в третьем . Сколько станков в третьем цеху?
Русский язык